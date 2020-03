¿Qué papel juegan las galerías de arte en pleno Apocalipsis?

Escribir esto mientras el 12% de los infectados por coronavirus en España son sanitarios que nos protegen puede parecer frívolo, pero el mundo sigue para todos, no solo para los que han (hemos) conectado con los informativos por vía intravenosa. El miedo nos tiene paralizados pero hay que hablar también de otras cosas; hay que hablar de nosotros, del resto de personas que componen un mundo que galopa fascinado a lomos de los caballos del Apocalipsis.

Esta crisis tiene elementos muy atractivos, para mí sin duda el principal es haber pillado por sorpresa al capitalismo. Dimensionar en nuestra imaginación el capitalismo en el siglo XXI es difícil, tal es su tamaño y su poder, al menos hasta hoy. Un microbio aparecido en una remota provincia china ha cambiado tanto las reglas del juego que los liberales ya no piden libertad para el mercado sino protección del Gobierno. La frase de Reagan “menos Gobierno”, esculpida en gigantescas pierdas, se va resquebrajando y desplomando por el precipicio a cuyo fondo están yendo a parar las ideas privatizadoras. Como si de un bumerán se tratase, de la misma sima afloran ideas lanzadas por Zizek desde una reclusión domiciliaria que estos días nos hace igual a todos.

Hace días el filósofo coreano-alemán Byun-chul Han publicaba un estremecedor artículo en el que explicaba cómo los sistemas tecnológicos de reconocimiento visual eran parte de un nuevo mundo (que no denostaba del todo) en el que la seguridad era la medida prioritaria con la que el Gobierno chino había controlado la epidemia. Nada es totalmente comprobable, empezando por las cifras facilitadas por el oscurantista partido comunista chino, que nos hicieron a muchos subestimar esta amenaza. Sospecho que entre ellos nuestros hiperinformados gobiernos europeos. Zizek habla de un golpe mortal del virus al comunismo. Enfrente, pero no diametralmente enfrentado, Byung-chul describe un todopoderoso partido comunista demostrando al mundo que está marcando el camino del futuro. A mí, la verdad, me cuesta aceptar esto con alegría. No me gustaba la disolución del Gobierno en un neoliberalismo rampante; sí me ha gustado que la gente, incluyendo antiguos detractores, reclame lo público, especialmente la sanidad. Me parece estremecedora la idea de un comunismo tecnológico como modelo de futuro. Estoy, como siempre, entre dos posturas que no comparto, por lo que mi capacidad de ser escuchado es mínima al haberse alineado el mundo en sendos frentes.