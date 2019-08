¿Qué pasa en Barcelona para que otros países alerten a sus turistas cuando van?

El Ayuntamiento no quiere hacer valoraciones “aún”

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han señalado a El HuffPost que no quieren entrar a hacer declaraciones: “Queremos esperar al final del verano, para ver si es una cosa puntual, sólo de verano o un problema estructural de cambio de políticas”.

Por su parte, la Generalitat le ha quitado hierro al asunto. “Hay un incremento de robos con intimidación y hurtos, pero ya empezó en 2018”, cuentan fuentes de la institución a este diario, “desde entonces los Mossos han puesto en marcha distintos dispositivos, como reforzar su presencia en algunos barrios”

Admiten que “hay una tendencia a la alta” y “un repunte de la criminalidad” pero que se “están poniendo en marcha programas para abordarlo”. E intentan quitarle importancia: “Las cifras no cambian mucho si se comparan con 2018 y son más bajas que en 2012 y 2013, pero se han congregado los delitos en los meses de julio y agosto, por eso parece que hay más”. Aunque los delitos cambian: el año pasado “nos centramos más en luchar contra el narcotráfico y el robo en domicilios y este año es el hurto y los robos con violencia”.

Los Mossos se ponen las pilas

La Generalitat insiste en que, aunque los delitos hayan aumentado un 30%, la actividad policial y las detenciones “han subido un 80%” por lo que, afirman fuentes de Interior, “no hay una crisis de seguridad”.

Al igual que algunos vecinos, Interior afirma que no basta con el refuerzo policial: “Hay que hacer cosas en otros ámbitos, quizá haga falta revisar el Código Penal o interpretarlo de una manera más dura”. Un reincidente, opinan, “debería ir a prisión y no estar en la calle porque si sale gratis hurtar, no vamos a conseguir nada”.