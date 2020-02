Qué supone que haya casos autóctonos de coronavirus en España

Con 23 casos registrados , uno de ellos grave, lo que preocupa ahora a los expertos es rastrear de dónde vienen tres de los contagios —dos en Madrid y uno en Sevilla—, que no han sido importados de Italia, como el resto, sino contraídos en nuestro país, es decir, ‘autóctonos’.

“Estamos preparados para afrontar la amenaza del coronavirus , lo cual no es obstáculo para que estemos en permanente alerta ante cualquier cambio en la situación”. Estas palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, resumen perfectamente el estado de la cuestión del coronavirus en España.

La duda es si la enfermedad se puede transmitir, y hasta qué punto, durante el período de incubación —que puede durar hasta 14 días— y en cuadros asintomáticos. “No se puede excluir la transmisión del virus por parte de personas asintomáticas”, ha señalado este jueves Fernando Simón, responsable de emergencias sanitarias, en rueda de prensa.

“Día a día vamos aprendiendo”, admite Menduiña. “Estamos viendo que el COVID-19 se comporta de forma distinta al SARS y al MERS. Los coronavirus, en general, son virus de invierno, crecen mejor en entornos fríos. Pero este no se está comportando de forma típica”, sostiene el experto. “Es probable que se esté adaptando mejor al medio. El SARS, desde 2004, no ha vuelto a manifestarse. Pero este da muestras de que puede asentarse. Parece que vamos a tener que convivir con el virus”. Y Fernando Simón alerta: “Tendremos las antenas puestas para que no vuelva el otoño siguiente, asumiendo que tenga estacionalidad”.

No obstante, eso no quiere decir que haya que caer en el alarmismo. Como resume el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesu, director general de la OMS, “no es momento para tener de miedo. Ahora es momento de tomar medidas, de evitar infecciones de coronavirus y salvar vidas”. “El miedo y el pánico no ayudan. La gente puede estar preocupada, es normal. Pero lo más importante es calmarse y hacer lo adecuado para combatir a este peligroso virus”, ha señalado este jueves en la rueda de prensa diaria que ofrece la OMS.