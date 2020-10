Pediatra2punt0: "El termómetro de frente falla más que una escopeta de feria"

Se hace con termómetros de frente, muy rápidos pero también poco eficaces. Pediatra2punto0 tiene muy clara su opinión sobre estos. “Fallan más que una escopeta de feria”, asegura la especialista, para la que ésta no es una opción a tener en casa.

¿Qué termómetro tengo que tener en casa?

Que sean realmente útiles recomendaría dos: la opción rápida, que es el termómetro digital , que se usa en la axila pero también se puede usar en la boca y, aunque no sea el sitio habitual, en el recto de los niños. Y la otra opción, el termómetro de galio , muy parecido en apariencia al de mercurio. Éste no se debe usar por si se rompe, ya que hay riesgo de sufrir una intoxicación mercurial.

¿Son las dos igual de válidas?

¿Dónde es mejor medir la temperatura?

¿Son las tres temperaturas iguales?

No, la temperatura rectal es la temperatura central, que suele ser medio grado más que la temperatura periférica, la de la axila y la de la boca

¿Son fiables los termómetro de frente?

No demasiado. El termómetro de aproximación o de frente es muy cómodo porque es una forma de medir la temperatura sin tocar a la persona, sin poner el termómetro en la axila, pero es muy poco fiable. Falla bastante.

¿Qué diferencia hay entre fiebre y febrícula?

Tener fiebre es tener más de 38ºC (en termómetro axilar o de boca) y febrícula, por encima de 37,5ºC. Por debajo no es fiebre ni febrícula pero sí es conveniente que el niño se quede en casa para vigilarlo. En algunas comunidades autónomas no dejan ir a clase a los alumnos que superan los 37ºC.

¿Cuándo debemos alertarnos por temperatura baja?

Por debajo de 35ºC la temperatura no es normal, estaríamos ante una hipotermia pero no suele ser preocupante. A veces hay niños que les baja la temperatura muy rápido después de darle un antitérmico y no les pasa nada. Si le baja mucho la temperatura y tienen una sensación desagradable, lo que hay que hacer es abrigarles para hacerles entrar en calor.