Que vienen los lobos… en serio

Pacific Press via Getty Images Un asistente a la manifestación convocada por Vox contra el Gobierno, en Madrid.

El PUCC pidió público perdón de inmediato y anunció mano dura contra los alborotadores que llevados de su ímpetu juvenil, metieron la pata hasta la ingle. FN, naturalmente, no. Estaba preparando ese maratón de relevos, ese futuro, que está estallando en Madrid.

En la crónica política de ese día anotaba: “Primer dato: ya, por lo visto, las manifestaciones no son como ‘las de antes’, las de antes eran distintas, y las de ‘después’ solo sirven ‘para propaganda partidaria’. A continuación se explica el segundo comunicado de aquellos celosos vigilantes del palo y tente tieso y las buenas pero dolorosas costumbres de la dictadura: “El segundo comunicado parece hecho por una agencia de detectives. O mejor, por inquisidores profesionales defensores de los valores eternos de la España inmortal. Así, por ejemplo, denuncia Fuerza Nueva que “se desplegaban numerosas banderas rojas, mientras que solamente se podían observar dos nacionales”, y ‘ponen en claro’ que los que tiraron piedras lucían hasta ese momentos brazaletes rojos –tremendo color– con las siglas de los partidos convocantes e inscripciones tales como “policía del pueblo”, “policía comunista”, etc.

Los fascistas –aquellos lo eran claramente– no comprendían, y sus herederos edulcorados siguen sin hacerlo, lo que son los partidos en una democracia: su columna vertebral. No entendían y siguen sin entender sus voluntarios albaceas testamentarios, que los procesos electorales son la arteria aorta del Sistema democrático. Naturalmente, protestar contra el terrorismo en tiempo de terroristas tiene una evidente intencionalidad política. Estaban los que se manifestaban contra los terroristas y los que no se manifestaban porque en el fondo los comprendían.

Cierto es que la izquierda democrática, en aquellos momentos, recién salidos del ‘molimiento nacional’, (como decía mi padre que recibió palos a mansalva en sus siete años en los campos de concentración de La Isleta, Gando y Guanarteme, sobre todo reas un intento frustrado de fuga) estaba confusa. Los militares aún hacían declaraciones típicamente franquistas-africanistas; de un ejército diseñado y distribuido estratégicamente para controlar al pueblo y no para repeler una invasión extranjera; excepto en el sur después de la apresurada retirada de AOE con la ‘marcha verde’ en el llamado ‘eje Baleares-Estrecho-Canarias’.

Las banderas nacionales no eran aún verdaderamente nacionales, sino las de una parte, la vencedora de la guerra civil. ¿Cómo iban a enarbolarla los perdedores?, ¿los perseguidos cómo iban a compartir los símbolos de los perseguidores? Incluso, es sano decirlo, aún había en el ámbito de la izquierda algunos que creían que ETA combatía a la dictadura. Se fueron cayendo del guindo cuando comprobaron que los etarras, abuelos por edad y genética de EH Bildu, aumentaron su furia asesina cuando los españoles se estaban fortaleciendo como Estado elaborando una Constitución moderna, avanzada, europea, que hacía de la reconciliación uno de los pilares de la paz y el progreso.

El comportamiento actual de la extrema derecha y de la derecha extrema, que quizás no sean gemelos que nacen de un mismo óvulo, pero sí mellizos que nacen de dos óvulos pero son muy parecidos, es heredero de Fuerza Nueva y de la sección más neofranquista de Alianza Popular; de aquellos que votaron NO o se abstuvieron en la Constitución de 1978, o que abandonaron el buque nodriza llamado Alianza Popular inventado por Fraga entre otras cosas para embarcar y controlar a los que muerto Franco seguían siendo franquistas irreductibles.

No es cierto lo que proclama Vox y muchos de los conservadores que proceden en línea directa de descendencia de los admiradores del caudillo de que son ‘constitucionalistas’. Eso es un bulo. Como mucho son constitucionales forzosos. Pero de ninguna manera constitucionalistas. Los ingleses del Brexit son europeos, sí, pero no europeístas; lo mismo que los nacionalistas vascos y catalanes son españoles, qué remedio, lo dice el DNI, las pensiones, los viajes del IMSERSO, pero no son en absoluto españolistas.

Tampoco son sinceramente constitucionalistas aquellos conservadores que quieren conservar a mayores la propiedad franquista del país y que, huérfanos tras la derrota, gritan cegados por el resentimiento ‘Márchese señor González’, ‘vete Zapatero’, ‘Gobierno dimisión’ y ‘Sánchez okupa’.

Las caceroladas organizadas por Vox contra el Gobierno, y secundadas efusivamente por dirigentes del PP, y las marchas ‘nacionales’ motorizadas y el desafío a las restricciones del estado de alarma y sus gritos farisaicos de ‘libertad, libertad’ para contagiarse y ser contagiados y que pague la Seguridad Social, son la mejor prueba de la incapacidad de la ultraderecha y de la derecha intransigente de asumir sin mácula ni condicionamiento alguno las reglas de la democracia española.

Este griterío falsamente libertario me recuerda a la despedida de este mundo de madame Roland de la Platiere, destacada partidaria de la Revolución francesa que fue guillotinada durante el Terror. Sus últimas palabras aquél 8 de diciembre de 1793 fueron: “¡Oh, Libertad!¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”. En la España de hoy el equivalente es cómo se jura en vano la Constitución y cómo a su sombra, agazapados en la hojarasca, se fomenta el odio con la manipulación, la mentira y el engaño.