Queda mucho por hacer para erradicar la LGTBIfobia

Solo viviré una vez. En mi única vida he decidido disfrutar de mi sexualidad en libertad. Me puse el mundo por montera y admití como único límite el respeto a la libertad de los demás. La sexualidad no la entiendo exclusivamente como amor, la entiendo también como comunicación, la considero la forma de comunicación más perfecta.

Afortunadamente yo me lo puedo permitir, pero por desgracia para millones de personas, en otros muchos países la homosexualidad continúa penada, incluso con la muerte. Vivo en un país libre donde me ampara el derecho. Pero eso no quita para que decisiones importantes de mi vida se hayan visto condicionadas por mi naturaleza u orientación sexual.

Recuerdo en la década de los 80, cuando empecé a trabajar en la empresa privada, era un problema poder hablar y visibilizar la homosexualidad, lo que me llevó a elegir el sector público para poder sentirme libre. Incluso cuando me ofrecieron desempeñar una responsabilidad pública, lo único que puse en consideración de quienes me lo ofrecieron fue que convivía con mi pareja del mismo sexo, a lo que no pensaba renunciar.