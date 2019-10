¿Quién es Alberto Fernández, el nuevo presidente de Argentina?

“Yo no me fui del Gobierno, a mí me echaron”, “no me voy a callar su mal manejo de la economía” y “el peronismo fue progresista con Kirchner y patético con Cristina” fueron algunas de las lindezas que lanzó hacia la gestión de su vieja amiga, que se quedó viuda en 2010.

Pero tras años de distanciamiento, hace unos meses los Fernández volvieron a caminar a la par: “Nos pasó lo que a muchos argentinos, que un día la política nos dividió. Esos años de distanciamiento creo que ni ella ni yo estuvimos contentos”, llegó a reconocer el ahora flamante ganador.

Aún hoy se desconoce el peso real que tendrá la expresidenta -procesada en múltiples causas por presunta corrupción- en el nuevo Gobierno de Fernández, a quien diversas voces de la oposición acusan de ser el títere de ella.

“Cristina piensa que soy muy conciliador, y es cierto. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar”, asevera un Alberto que reconoce que su mentora dejó “tres problemas”: déficit fiscal, inflación y las duras restricciones para la compra de dólares.

El líder del Frente de Todos, que devuelve el peronismo a la Casa Rosada tras la derrota de 2015, llega convencido de que puede cambiar el país que deja Macri, marcado por alto endeudamiento e inflación, caída del consumo y aumento del desempleo y la pobreza.