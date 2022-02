Quién teme a Yolanda Díaz

Ha sido su gran día, su hito político. A Yolanda Díaz le toca ahora elegir qué quiere ser en los próximos meses. Si la mujer que agrupe a las fuerzas a la izquierda del PSOE, enfrentándose a todos los que la temen (la mayoría, sus amigos por ahora) o pasa en letra pequeña a la rápida historia de la política. Para ello también tiene que reflexionar qué hace consigo misma, cómo se define, a quién se dirige. Socialdemócrata, comunista, de Podemos, PSOE… u otra cosa.

La aspirante a liderar la izquierda en España tiene que decidir, tras el éxito de aprobar hoy la reforma laboral en el Congreso, quiénes son sus compañeros de viaje y a quienes tiene enfrente. Yolanda Díaz ha confirmado que es una estrella que tiene estela. Durante toda la mañana ha dado una clase a sus señorías de lo que ha sucedido en este país desde que en 2012 entró en vigor la reforma de Fátima Bañez y Rajoy. Estaba en su elemento.

“He de reconocer que en todas las reuniones que he tenido (con los distintos grupos políticos) no he logrado hablar de contenidos. Frente a la ultraactividad solo he escuchado humo o proyectos personales… me entristece porque este era un momento para superar el descrédito de la política”, ha echado en cara la ministra a sus señorías, antes de desplegar a fondo los contenidos de la reforma laboral. Solo al final ha afirmado que el PNV “sí ha discutido y han sido serios desde el principio en sus razones e intenciones”.

Hoy se ha crecido, es cierto que era el tema que domina, ante el propio presidente del Gobierno que la ha aplaudido y recibido efusivamente en la bancada, al terminar su intervención, igual que María Jesús Montero a la que Díaz ha hecho guiños desde la tribuna. Mientras, el PP ha dejado el marrón a Cuca Gamarra que, más allá de defender la reforma de Rajoy, ha acabado acusando a Sánchez de que al obligar al uso de mascarillas en la calle nos está secuestrando la sonrisa. ¿Mande?