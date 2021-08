Quique Bassat: “Hay que dejar de hablar de la inmunidad de grupo”

Esta ola es muy diferente a las previas en su impacto en el sistema de salud; lo que se ha saturado ha sido la atención primaria y no los hospitales, en general, y este ha sido el efecto de las vacunas. Los que tenían más riesgo de ponerse enfermos ahora están bien protegidos, y los que no tienen tanto riesgo son los que se han estado infectando. Hay un porcentaje fijo de los infectados que acaba requiriendo hospitalización, y aunque en el grupo de jóvenes es bajo (en torno al 1%), las cifras de infecciones han sido muy altas (hasta 35.000 por día en todo el país), de ahí los datos de casos graves.

Ahora ya hablamos de un 85% o 90% para llegar a ese famoso control comunitario o inmunidad de grupo, pero no tiene mucho sentido. Es como en el sarampión: necesitas un 95% de inmunizados, porque es muchísimo más transmisible que el covid, y no se habla de inmunidad de rebaño, porque es casi imposible llegar.

No, porque tienes países vecinos con una cobertura vacunal de un 1%. Mientras el virus circule en algún sitio del mundo, mientras haya aviones que juntan una ciudad con la siguiente en 24 horas, no estaremos a salvo de que el virus vuelva a reproducirse. En una zona geográfica determinada sí que se puede aspirar a un control muy bueno de la transmisión, como en Australia, que tienen 0 casos la mayor parte del año, y cuando hay un brote lo controlan inmediatamente.

¿Qué opina sobre la posibilidad de poner una tercera dosis de refuerzo a la población?

Si tuviéramos vacunas para todos en todas partes, bienvenida sea la tercera dosis. Sabemos que una tercera dosis probablemente refuerza la respuesta de anticuerpos, lo cual no es necesariamente sinónimo de mejor protección; es verdad que entre quienes tienen la pauta vacunal completa, quienes están desarrollando la enfermedad al contagiarse son aquellos que no han sido capaces de montar esa respuesta inmunitaria igual que las personas sanas, y que son los trasplantados, los inmunodeprimidos. Para ese grupo específico de personas de mucho riesgo, probablemente sí será necesaria una tercera dosis.

Pero aquí se está hablando a veces de una tercera dosis para todos, y ahí no estoy de acuerdo. No hay ninguna evidencia de que esto sea necesario: la gran mayoría de las personas con la pauta completa están bien protegidas, y mantienen niveles de anticuerpos buenos. Además, hay muchos sitios en el mundo que no han empezado todavía ni con la primera dosis, con lo cual me parece inmoral hablar de esto.