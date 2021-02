Radicalización, la baza de Vox en Cataluña

“Su campaña ha sido ir a los sitios más jodidos para que les tiren piedras y salir como víctimas, como los que tienen los cojones de plantar la bandera… No han hecho nada más. Por no hacer, no se han estudiado ni los datos. Ignacio Garriga no sabía el otro día ni el presupuesto de la Generalitat. Pero es que tampoco les hace falta. Solo con la foto y las imágenes de la gente con los paraguas para que no les cayera nada y evitar los tomates a Abascal y las imágenes de las cargas de los Mossos ya hacen la campaña”, lamenta una fuente popular con asiento en el comité ejecutivo nacional del partido.

“Ese modus operandi de plantar cara a los independentistas que les tiran piedras ya está muy manido. Lo han utilizado desde el primer día. Yo he sufrido que me tiren huevos y he tenido que tirar zapatos y pantalones porque me los llenaban de pintura. Pero eso ya está más que amortizado. Todos aquellos que Vox podía atraer por eso ya les votan. A los que no han atraído ya no les van a atraer. Al contrario, por ese método puede ser que se les caigan votantes como consecuencia de insistir”, cuenta Fernando Moya, exportavoz de Vox en la provincia de Barcelona que dijo adiós al partido para volver al PP por no sentirse identificado.

Este político, ahora de campaña con el PP como militante raso, zanja: “No puedes agarrarte a la bandera española y correr. Al electorado tienes que darle motivos y un programa, cosa que Vox está demostrando que no tiene. Que no ofrecíamos nada ya lo dije cuando estaba en Voz el 10N. Solo bandera. Cogerla y correr con ella como Supermán”.

Vox, no obstante, juega más cartas. Pese a que no niega la pandemia, se muestra contrario a las medidas de salud pública para contenerla, como el cierre de bares y restaurantes. Por eso, el malestar de hosteleros y comerciantes por el cierre forzado es un caladero de papeletas que Vox también ha explotado en campaña. “Nos querían hacer creer que el virus os impedía trabajar y no es verdad: son ellos [los demás políticos] los que os impiden trabajar”, repite Ignacio Garriga, el candidato ultra a presidir la Generalitat.

Más acoso, más publicidad

Esa vía rápida para captar votos se suma a la beligerancia contra los independentistas, a quienes quiere ilegalizar, y al rechazo a la inmigración, especialmente la musulmana, muy presente en Cataluña. La extrema derecha no ha presentado programa electoral alguno. Solo un plan de 10 puntos. Y dos los dedica a los inmigrantes irregulares, a quienes identifica con la delincuencia.

Lo cierto es que los saboteadores de los actos de Vox son el mayor altavoz de la extrema derecha. De esa manera, los radicales convocados por los independentistas empacan al partido que quieren silenciar porque en la época de las redes sociales, un tuit con pedradas vende más que un discurso en una plaza. Por eso, la extrema derecha se esfuerza en volcar en las redes más los ataques que recibe que las propuestas que ofrece.