Rafa Nadal se pronuncia sobre esta comentadísima escena como solo él podría hacerlo

Muchos han comentado que el tenista manacorí ya iba ganando 1-0 la final por salir así de enchufado y de agresivo y así ha respondido: ”Ninguna agresividad lo que pasa es que cuando tienes 22 o 23 años el cuerpo no necesita tanto calentamiento”.

Ha afirmado Nadal que él necesita “activación”. ”¿No lo haces para intimidar?”, ha querido saber Castaño. “Qué va. Cero. Para nada, de verdad. Y menos con Casper que tengo una relación excelente. Lo hago por yo salir activo. Para nada. Nunca haría algo para molestar al rival ni para intimidar a nadie porque no me gustaría que me lo hicieran a mí”.