Uno de los mayores expertos españoles define en dos palabras la actuación del Gobierno con el coronavirus

Rafael Bengoa, uno de los expertos en Salud Pública más respetados de España y que asesoró a Barack Obama en materia sanitaria, ha asegurado que “España, igual que otros países, ha actuado tarde y bien” en la crisis del coronavirus.

En una entrevista en El Comercio, Bengoa es preguntado sobre la nota que le pondría al Ejecutivo durante estos meses. El experto puntualiza que hay que tener en cuenta que el Gobierno “ha codecidido con las comunidades autónomas en algunos aspectos.”.

Hecha esa salvedad, asegura que el confinamiento y la desescalada han funcionado y “vamos a controlar los microbrotes”. “Pero al principio perdimos dos semanas, y eso ya lo acepta todo el mundo”, zanja.

Bengoa, que fue consejero de Sanidad del País Vasco, admite que las autoridades españolas no le han pedido colaboración, aunque sí lo han hecho otros países.

Sobre el vaivén con los datos sobre las víctimas de la pandemia, Bengoa insiste en que el Gobierno “no está escondiendo nada” y señala que “el proceso de recogida de datos en tiempo real es muy complejo”.

En este sentido, afirma que “no hay errores en los datos”, sino que “hay falta de armonización”. “El problema es que, como ciudadano, si me dicen que no hay ningún muerto en un día, puedo tener una reacción emocional y cambiar mi comportamiento porque pienso que el riesgo ha bajado, cuando efectivamente, el riesgo no ha bajado”, alerta.

Por eso, reitera que “no es conveniente decir que hay cero muertos” porque eso “lleva a la ciudadanía a cambiar de comportamiento”.