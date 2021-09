Rajoy y González revelan (a su manera) con qué expresidente habla más cada uno

Son la voz de la experiencia, ahora desde otro lugar de la política. Felipe González y Mariano Rajoy, expresidentes del Gobierno de 1982 a 1996 y de 2011 a 2018, respectivamente, han pasado por La Linterna (Cadena COPE). Ambos han intervenido esta mañana en el III Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

Y de sus discursos, con bastantes puntos en común, como el de reclamar ya un entendimiento político para renovar el Poder Judicial, ha salido una doble entrevista realizada por el periodista Ángel Expósito.

Sus ideas, durante años enfrentadas, se acercan, especialmente en cuestiones como Europa, el desafío separatista y la posición de España en el mundo. Tal es su acercamiento pese a la diferencia ideológica entre socialista y popular, que ambos han confesado que son los expresidentes con los que más hablan. Eso sí, a su manera.

“Yo creo que es con Felipe González... y ahora me va a preguntar cuál es el siguiente”, ha contestado con su particular sorna Rajoy. No ha habido repregunta porque, básicamente, no iba a haber respuesta.

Su socio de conversación ha sido un poco más extenso, al reconocer que “no he hablado con muchos, aunque últimamente hablo más con Rajoy”. Eso sí, rápidamente ha dejado claro que se ocupa más de otras cuestiones: “Latinoamérica, Europa y Norte de África”, ha rematado el expresidente socialista.