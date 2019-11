Cachondeo con esta foto de Rajoy con Arnold Schwarzenegger

-"Humanos del siglo XXI, Skynet me reenvía porque ignorasteis los avisos del androide M.Arian0. ¿Por qué le desobedecisteis?"

-"Hablaba raro"

-"Hiblibi riri, hiblibi riri, vesh como shon, Empineitor, muy malosh y mucho malosh. Me hacen cosas!"



-"🤦🏼‍♂️ Beam me up, Skynet. Uno solo!" https://t.co/AzZ3dRee3I