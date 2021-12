Rajoy vaticina que la disputa Casado-Ayuso se va a arreglar "muy pronto"

En un tono algo (no mucho) más serio, ha dado por seguro que las aguas se calmarán en el PP “muy pronto”. “Esto se va a resolver muy pronto para satisfacción de todos los militantes, votantes y simpatizantes, estoy seguro”. Lo sabe porque, aunque “no tengo ningún dato, sí tengo años y he visto muchas cosas en mis casi 40 años de política”. Así, agarrándose a su experiencia, que no ha dudado en relatar, “esto me permite intuir que se va a resolver muy pronto”.

Eso sí, de dar la solución, nada... “Eso es para listos, no me atrevo a dar ninguna y ahora no me toca darlas”, ha solventado para no meterse en cuestiones incómodas.

Durante su intervención en el programa, Rajoy ha repasado las líneas maestras del discurso que pronunció el miércoles en la presentación oficial de Política para adultos (Plaza & Janés) sin ahorrar críticas a los populistas (especialmente Unidas Podemos y el ya retirado Pablo Iglesias) y al Gobierno de Pedro Sánchez, del que, ha lamentado, “no es ejemplo de política para adultos”.