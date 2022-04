Ramón García confirma si regresará el 'Grand Prix' y desvela si se hará con la vaquilla

Ramón García, presentador de televisión , ha hablado sobre uno de esos anhelos que muchas personas tienen en España: el regreso del Grand Prix . Y es que no son pocos los que recuerdan uno de los programas más míticos de la televisión en España, emitido en TVE desde 1995 a 2005 cada verano.

Sobre cómo será este nuevo Grand Prix, Ramón García ha desvelado una de las dudas más preguntadas por los seguidores: la presencia de la vaquilla. Y el presentador vasco ha sido muy claro: “No podremos tener la vaquilla porque la nueva ley de protección animal del gobierno no lo permite”.

Así, esta ausencia del animal que simbolizaba al programa no le gusta a García. “Eso a mí me da mucha rabia, porque la vaquilla era parte fundamental, que seguirá siendo un poquito la imagen, pero que no estará físicamente”, ha añadido el presentador.