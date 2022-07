Ramón García pide disculpas tras el histórico enfado en pleno directo: "Se me calentó un poco la boca"

Gloria Santoro, copresentadora del programa, trató de calmarle y le comentó que podría haber tenido un mal día la mujer. No tuvo efecto y García volvió a la carga: “Que me da igual, que estoy hasta las pelotas de gente maleducada. Si la gente es educada somos educados y si no pues nosotros tampoco”.

Tras este momento el presentador quiso pedir disculpas. “Ayer se me calentó un poco la boca”, reconoció. “Pido disculpas públicas a los espectadores de En compañía porque lo que hice no está bien. Y a la señora, por supuesto. Se me calentó la mente”, añadió.

“No se dicen palabrotas en la tele. Lo dice de corazón y el que tiene boca se equivoca. Además, estar aquí no es fácil”, señaló la presentadora. “Pido disculpas, y a los espectadores sobre todo”, repitió el mítico periodista zanjando el asunto.