Por qué Rauw Alejandro es el hombre del momento

Seguramente hayas visto su nombre en muchas partes últimamente. El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro no hace más que cosechar un éxito tras otro a sus 27 años.

Este éxito que le ha llegado en los dos últimos años no se le pasaba por la cabeza a un joven Raúl Alejandro Ocasio Ruiz que se marchó a estudiar a Estados Unidos becado por jugar al fútbol. Esa era su pasión entonces ya que, tal y como contó en una entrevista con La Razón, quería ser futbolista. “Llegué a jugar en una división que era como la tercera de profesionales. Pero antes jugaba en la liga universitaria, tenía mi trabajo a tiempo parcial y me sacaba una carrera. Me busqué la vida solo y ya regresé a Puerto Rico con la intención de ser músico”, relató entonces.