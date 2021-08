Ray Zapata, a los racistas: “He hecho más por tu país que lo que puedas hacer tú en tu vida”

Él estaba “convencido de que iba a ser medallista”, pero los mensajes que le llegaban de alrededor no siempre eran tan optimistas. “Me han subestimado, pero es lo que llevan haciendo toda mi vida, ya me da igual”, confiesa en la entrevista en La Ser.

En redes sociales, “igual que en la vida”, ha recibido comentarios que no le gustaría haber leído o escuchado, y muchas veces han tenido que ver con su color de piel. Zapata siempre ha preferido hacer oídos sordos: “Tú no tienes que hacerles caso, y una vez que has conseguido tu objetivo, no tienes que decir nada más. Les das en los dientes y punto, sin hablarles”, zanja.