Razones (desde la ciencia) para confiar en que recuperaremos nuestras vidas

Es importante conocer algunas características biológicas del SARS-CoV-2, virus responsable de la COVID-19. Entender a nuestro enemigo nos sirve para tener menos miedo, para actuar proporcionalmente y con orden; nos conduce a tener razones reales para la esperanza. El SARS-CoV-2 no es un ser inteligente. No tiene ninguna intención, ningún objetivo, sino una enorme capacidad de reproducirse. Es gracias ella que, en parte, nos esté doblegando. Un virus como éste ni siquiera tiene la entidad de organismo autónomo, es el más simple de los sistemas biológicos: una «partícula gamberra» dotada únicamente de un ácido nucleico, capaz de generar, por un lado, una cubierta que a la vez le protege y le permite infectar a su huésped y, por otro, una serie de proteínas que ponen a su servicio a la maquinaria de división de la célula infectada. Esta falta de intención nos desconcierta, probablemente porque los humanos tendemos a menudo a vivir alejados y ajenos a nuestra naturaleza biológica. Por ello, atribuimos al virus una intención perversa que no tiene.

¿Podemos reinfectarnos y volver a recaer (e infectar) una vez superada la enfermedad?

Quizás sea éste uno de los mayores temores e incertidumbres. La respuesta a esta cuestión es fundamental para que las autoridades competentes empiecen a orquestar planes ágiles de recuperación de la normalidad social y de la actividad profesional. Y la ciencia empieza a proporcionar respuestas claras, tal y como indica el Dr. García Peña, jefe clínico en el Hospital de la Paz cuando afirma tajantemente que la re-infección no es posible. Y no es posible porque el principio fundamental en el que se basa el funcionamiento del sistema inmunológico es el mismo para todos los virus que se conocen: como consecuencia de una infección viral, nuestro sistema inmune desarrolla anticuerpos específicos contra el virus a combatir, y una vez curado, las células del sistema inmune conservan una «memoria» capaz de combatir nuevas infecciones del mismo virus. En el caso del SARS-CoV-2, esta imposibilidad de infecciones secundarias se ha demostrado experimentalmente en animales, concretamente en monos Rhesus. La mayor incertidumbre está relacionada con la duración de esta inmunidad, es decir, ¿durante cuánto tiempo las células de nuestro sistema inmune nos protegen contra este virus? Aunque no tenemos resultados en humanos (no ha habido tiempo material para obtenerlos), de nuevo la ciencia nos aporta datos tranquilizadores, ya que sabemos que para otros coronavirus de la familia del SARS-CoV-2, esta inmunidad dura entre dos y tres años, tiempo razonablemente largo para conseguir tanto la inmunidad a nivel de población, como para el desarrollo de vacunas eficaces. ¿Por qué entonces leemos noticias sobre un porcentaje relevante de casos de aparente reinfección? La respuesta más plausible es que estos casos reflejen una incorrecta interpretación de las pruebas de detección. Como hemos mencionado anteriormente, los «test de PCR» son tan extremadamente sensibles que pueden detectar fragmentos residuales, no infectivos, en individuos sanos, o bien cantidades de partículas virales que están muy por debajo de los niveles necesarios para el contagio.

¿Por qué no es posible tener una vacuna a muy corto plazo, (pero debemos confiar en que tendremos una vacuna)?

Otra fuente importante de desconcierto informativo procede de la cantidad de noticias, más o menos sensacionalistas, relacionadas con el desarrollo de vacunas efectivas en tiempos récord. Desde la ciencia, la buena nueva es que dado que el genoma del virus es razonablemente estable (hemos dicho que es difícil que aparezcan mutaciones que le otorguen ventajas, por lo que combatiremos durante mucho tiempo con formas virales muy similares a la actual) la sensación es que podremos conseguir una vacuna muy eficaz. Pero es necesario considerar las dificultades biotecnológicas que supone el desarrollo de una vacuna. Ésta debe ser efectiva, pero, además, su desarrollo debe cumplir con todas las garantías de seguridad que requiere un medicamento, más aún cuando la previsión es la de que sea administrada a nivel global. Esto supone ensayos clínicos relativamente largos en el tiempo, replicables en distintas cohortes o poblaciones de pacientes y con las suficientes garantías de seguridad. Otro problema importante es la producción a gran escala, lo que supondrá un enorme esfuerzo de coordinación entre de las autoridades sanitarias nacionales, los organismos internacionales de control de medicamentos y las empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Confiemos en que estarán a la altura, y que en un tiempo que se estima entre 12 y 18 meses, podamos tenerla disponible a escala mundial. Antes de hacer un repaso general sobre las tres vacunas actualmente en fase I de ensayos clínicos -fase de análisis de su seguridad-, recordemos brevemente cómo funciona una vacuna. Las vacunas consisten en la exposición de nuestro cuerpo a un fragmento o componente de un virus o bacteria, que no posee actividad patogénica (o la posee de forma muy atenuada). Durante esta exposición, nuestro sistema inmune «se entrena» para reconocer, atacar y finalmente eliminar al cuerpo invasor, de forma que cuando nos enfrentemos al patógeno real, nuestro organismo esté preparado para reaccionar activando una respuesta inmune específica contra este patógeno. El mRNA-1273, desarrollado por Moderna Therapeutics, en Estados Unidos, es diferente de las vacunas tradicionales. La diferencia radica en que se basa en la producción de un tipo de material genético, el RNA mensajero que da lugar a la proteína vírica que permite la entrada en la célula huésped. La compañía ha lanzado este ensayo clínico en humanos para analizar su seguridad (en animales, los resultados han sido satisfactorios) ya, a principios del mes de marzo, y confían en tener una vacuna para este otoño, al menos en cantidades suficientes para grupos especialmente vulnerables, como el personal sanitario. Ad5-nCoV está siendo desarrollada por Beijing Institute of Biotech y la empresa biofarmacéutica china CanSino Biologics, conocida por sus recientes avances en la producción de una vacuna similar contra el virus del Ébola. Se trata de una vacuna tradicional, es decir, un virus modificado que carece de capacidad infecciosa, y se espera que todo su desarrollo estará completado en 2022. La Universidad de Oxford, por su parte, está testando simultáneamente en voluntarios humanos la seguridad (fase I) y la eficacia (fase II) deChAdOx1, que, como la anterior, utiliza una parte no infecciosa del virus para desencadenar la respuesta inmune. Pese a la rapidez con la que el gobierno británico está potenciando su desarrollo, éste no estará completo hasta mayo de 2021.