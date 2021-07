De la sopresa del Gobierno por el "carácter inédito" de la sentencia al "completo fracaso" para la oposición

NurPhoto via Getty Images

En un comunicado, Moncloa defiende que el Real Decreto del Estado de Alarma era “imprescindible para salvar vidas” y recuerdan a Vox, impulsor del recurso al TC, que ellos también votaron a favor en la primera prórroga. “Sin esta herramienta no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días”, prosigue la nota.

“Pablo Casado lo advirtió y el Tribunal Constitucional lo confirma. El estado de alarma fue inconstitucional y las Comunidades Autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus”, añade García Egea.

Pablo Casado lo advirtió y el Tribunal Constitucional lo confirma. El estado de alarma fue inconstitucional y las Comunidades Autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus. La respuesta jurídica a la pandemia ha sido un completo fracaso del Gobierno. pic.twitter.com/1Ej7KV5jns

Otro que se ha manifestado nada más conocer la decisión del TC ha sido Toni Canto, el ahora responsable de la Oficina del Español por encargo de Díaz Ayuso. El ex de Ciudadanos (etc., etc.) asegura que lo que ha tumbado el Alto Tribunal es el “primer estado de alarma de Pedro Sánchez”.