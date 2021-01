Rebel Wilson revela que fue secuestrada a punta de pistola

“Nos llevaron a una casa en medio de la nada [...] Nos sentaron y dije: ‘Cruzad los brazos entre vosotras’, porque pensaba que tal vez se llevarían a alguna de las chicas de madrugada, así que se me ocurrió que nos cogiésemos todas del brazo para estar prevenidas”, ha detallado.

View this post on Instagram

Por suerte, el susto no fue a más y al día siguiente fueron puestas en libertad. “Afortunadamente no sufrimos daños, y al día siguiente vinieron y dijeron: ’Vuestro camión está listo ahora. Os podéis ir”, ha recordado. “No hicimos ninguna pregunta. Regresamos a ese camión, salimos de allí y cruzamos la frontera sudafricana unas horas más tarde”, ha recordado.

A día de hoy, Wilson tiene su propia teoría. “Puede que esos tipos nos usaran para hacer contrabando en la parte trasera del camión”, ha señalado.

Además de este dramático relato, Wilson también ha abordado su relación con el sobrepeso en el programa. “Comía para afrontar cualquier emoción, ya fuera el estrés de los exámenes o la alegría de otros momentos más felices. A veces me castigaba a mí misma con la comida y otras veces me premiaba con ella. Cuando la gente se iba a dormir, yo me quedaba pensando: ‘¿Qué voy a hacer yo?’, y la respuesta era: ’Voy a comerme estas patatas fritas antes de irme a la cama”, ha relatado.