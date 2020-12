Rebrotes y violencia de género

Entender la violencia de género como un problema de salud, algo clave y esencial para deconstruir todos los ornamentos que ha situado el machismo al camuflarla entre las circunstancias, conlleva un abordaje directo de las mujeres que la sufren y de los niños y niñas que la viven. Pero al mismo tiempo implica asumir la responsabilidad y obligación de actuar sobre las causas, es decir sobre los hombres violentos que la ejercen y la masculinidad que les da cobertura. Y eso es algo que no se quiere.

El machismo no niega las consecuencias de la violencia de género sobre las mujeres, son demasiado evidentes, lo que hace es negar la responsabilidad de los hombres que la llevan a cabo para así defender su modelo androcéntrico. Por eso no tiene problema en que se considere como violencia familiar o violencia doméstica, porque así esconde al hombre en la despensa de la conciencia.

En el año 2006 se produjo un incremento en los homicidios por violencia de género del 21,1% respecto a 2005, en 2010 del 28,1%, en 2015 del 25%, y en 2019 del 7,3%. Este incremento de casos no son sólo números, sino que han supuesto la vida de 47 mujeres.

Nadie aceptaría tratar las consecuencias de la pandemia sin centrarse en el virus que la origina, del mismo modo que nadie permitiría que se dijera que no hay que hablar del Covid-19 ni del SARS-Cov2, diciendo que todos los coronavirus son iguales, o que si vale más la vida de una persona que muere por el Covid-19 que la de una persona que muere por el virus de la gripe. Todo lo contrario, incluso hay quien construye hospitales en nombre de esa pandemia.

Pero no se habló entonces de “rebrotes” ni de circunstancias especiales, nadie se paró a mirar qué posibles causas pudieron incidir en ese aumento de homicidios, como si se tratara de accidentes imprevisibles, y como si no hubiera una responsabilidad social en la violencia de género que se traduce en su evolución, y en el aumento de casos bajo un machismo que responde con violencia ante la igualdad, y que ahora utiliza las instituciones para dictar doctrina.

La gráfica que encabeza el artículo y muestra los rebrotes, también refleja la tendencia descendente del número de homicidios a pesar del drama que supone cada uno de ellos. Pero el machismo y los machistas también lo niegan para afirmar que “las políticas de Igualdad no sirven para nada” y que “el machismo no está detrás de la violencia contra las mujeres”. Y si no hubiera sido por esos rebrotes asesinos habría descendido mucho más gracias a una sociedad que ya ha dado la espalda a la cultura machista.

El machismo no da puntadas sin hilo, por eso no duda en manipular la realidad para defender la mentira de su normalidad privilegiada. Debemos evitar caer en sus trampas, ellos siempre esperan, unos desde las tribunas, pero muchos otros lo hacen agazapados entre los días esperando su momento y sus “rebrotes”.

En violencia de género, sin prevención no habrá solución.