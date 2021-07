Recupera una de las ofertas de trabajo más inverosímiles: ni leyéndola entera sales del asombro

Es viejo, concretamente del 2019, pero eso no ha impedido que se convierta en una de los tuits más virales de las últimas horas.

El usuario Los pájaros pican ha publicado en su perfil de Twitter la llamativa oferta de trabajo con la que una persona sorprendió y revolucionó el portal Wallapop.

“Me opongo a tu boda”, decía en el ofrecimiento laboral. Pedía 500 euros para impedir el casamiento. “Si tienes dudas o no te quieres casar pero no sabes cómo negarte, no te preocupes más, yo me opondré a tu enlace”, describía.

Lo único que pedía la hora, la fecha y el lugar de la boda para aparecer en plena ceremonia y decir que es el gran amor de su vida. “Nos fugaremos juntos cogidos de la mano”, añadía.

Además de esos 500 euros, exigía un suplemento según los golpes: “Por cada uno que me lleve (puñetazos, patadas...) subirá 50 euros”. Finalmente, concluía la oferta aclarando que es apto tanto para hombres como para mujeres.

“Si estás en paro es porque quieres”, ha bromeado el tuitero que ha recuperado la oferta. Su publicación ya ha superado los 2.000 me gusta.