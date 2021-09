Recuperan esta respuesta de Ayuso a Vox en 2016 para mostrar su cambio: "Cuando era decente"

Martínez Abarca ha recuperado ese intercambio de tuits días después de que Ayuso afirmase: “Yo voy a trabajar para que ni homosexuales ni transexuales se dejen colectivizar”.

“No voy a permitir que asociaciones ni colectivos ni leyes injustas promuevan más divisiones por sexos ni por identidades en mi Comunidad”, añadió.

El propio diputado de Más Madrid ha admitido: “Yo sólo he hablado una vez con ella (en una sala de espera de Telemadrid) y me llevé una buena impresión, de una persona que no perdonaba la homofobia de un medio ultra concreto. No sé cuál es la causa, pero evidentemente ahora es más “flexible”.