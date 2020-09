El otro reencuentro de 'Friends' del que nadie habla

El evento virtual se emite este martes 22 de septiembre como parte de la serie Zoom Where It Happens, que arrancó el 8 de septiembre con una nueva versión de Las chicas de oro. El objetivo de este programa, que se prolongará hasta las elecciones del 3 de noviembre, es utilizar los referentes de la cultura pop para animar a los votantes a que vayan a la urnas.

Por qué el capítulo 2 de la temporada 3 y no otro

El capítulo especial Jay- Z no contó con el tema I’ll Be There For You de The Rembrandts para la cabecera sino que el intérprete lo reemplazó por Friends de Whodini de la década de 1980. Habrá que ver si la lectura del martes incluye (o no) alguna sorpresa en el arranque