Política El Gobierno defiende su reforma "impecable" para poder renovar el TC ante un PP que no ha "negociado"

Feijóo acusa al Ejecutivo de "romper puentes" y querer controlar el Alto Tribunal. Bolaños le pide al popular que no mienta porque no hubo negociación en "80 días", mientras los socios de UP recelan de la propuesta y la tachan de unilateral.