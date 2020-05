Reino Unido sigue al alza. En lo malo, pero al alza.

Que el referéndum del Brexit lo cambió la injerencia rusa y usaron más dinero del que podía usarse en campaña… nada. Que no era un referéndum vinculante… nada. Que el Gobierno ha expulsado a ciudadanos que llevaban mas de 40 años trabajando en el país con el ‘caso Windrush’… nada.

Aquí en Reino Unido parece que la mala leche y las faltas de educación se guardan solo para sacarlas en un campo de fútbol.

Por no haber no hay ni un “Cojo Manteca” rompiendo farolas ni uno de esos políticos de oposición que gritan, insultan, menosprecian e invitan a golpes de estado… mucho más aburrido aquí con partidos que no hacen leña de árboles caído ni restan cuando hay que sumar.

Los datos a día de hoy son malos, intuimos que son malos, pero no sabemos realmente cuánto de malos son, pero cuando un ministro por primera vez reconoce que seguramente sea el país en Europa con peor pronóstico, da la pista de que estamos en aguas turbulentas.

Boris, sin temblarle el pulso, volvió triunfantemente al podio de los oradores el pasado jueves lo hizo a lo grande. Tenía que ser él quien diera la noticia de que ha pasado lo peor… aunque no sea verdad. Con sus grandes balls de líder supremo liberal y como dios manda ha dicho “We have succeeded in avoiding the tragedy we saw in other parts of the world”... es decir, que a pesar de ser el segundo país ya en mortalidad en el mundo tras los EEUU, y casi triplicar en muertes diarias a España, dice que Reino Unido “ha tenido éxito en evitar la tragedia que se ha visto en otros lugares del mundo”.

La mentira fácilmente destruida con datos queda. Hay titulares en todos los tabloides diciendo que ya está todo bien, y a los ciudadanos españoles aún hoy nos preguntan con pena “¿qué tal la familia en España?”, ignorando el problema en su propio país.

La táctica funciona y la gente ve el virus en otros países como una catástrofe mientras en Reino Unido ya esta superado… la paja en el ojo ajeno y todo eso, bah, y el imperio.

Las noticias ya nos las rellenan con niños dibujando arco iris y con el capitán, perdón ahora coronel Tom, andando jardín arriba y abajo antes de cumplir 100 años invitando a que se done para el NHS, y van 30 millones de libras.