Renovarse o morir (de calor): cómo adaptar la ciudad y las casas a veranos extremos

Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Dicen que sólo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena y, del mismo modo, sólo nos acordamos del cambio climático cuando sucede un evento meteorológico fuera de lo ‘normal’. Precisamente la crisis climática se caracteriza por multiplicar la frecuencia de estos episodios extremos. Así, cuando aún no ha pasado un mes de verano, España está viviendo su segunda ola de calor de la temporada, con temperaturas récord que en algunos puntos superan los 45ºC .

No se puede normalizar temperaturas cercanas a los 50 grados, empezando porque al organismo le cuesta tolerarlas , pero al mismo tiempo los estudios apuntan a que esta sí que será la ‘nueva normalidad’. Cada vez hay más voces que reclaman cambios prácticos, inmediatos y relativamente sencillos para reducir la temperatura de las ciudades, donde se producen las llamadas ‘islas de calor’.

Se denominan ‘islas de calor’ porque la temperatura de la ciudad puede llegar a ser 10ºC superior a la que se registra en sus alrededores, acrecentada por los materiales de construcción que acumulan calor, por la contaminación del tráfico y por los propios aparatos de aire acondicionado, que expulsan calor al exterior. Por este mismo motivo en las ciudades es más habitual soportar noches tórridas –aquellas en las que la temperatura no baja de 25ºC–, que además tienen un impacto en la salud .

Los coches, enemigos del fresquito

“Las ciudades españolas no están preparadas para estas temperaturas. Deberíamos transformar su estructura, quitar el asfalto y plantar árboles”

Nieuwenhuijsen considera que “las ciudades españolas no están preparadas para estas temperaturas”, y menos lo van a estar si el calentamiento y los fenómenos extremos continúan. ¿Qué hacer, entonces, para adaptarse a lo que ya parece inevitable?

Hoja caduca, ventilación cruzada y tejados blancos

Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Las ‘supermanzanas’ de Barcelona, “un buen ejemplo”

López Ortega , que ha investigado cómo estas supermanzanas ayudan a combatir los efectos del cambio climático , explica que el concepto de superilla no es otra cosa que situar “nueve manzanas juntas, formando una manzana grande, para crear un microbarrio”. La idea es, también, propiciar las relaciones sociales con más plazas públicas y optimizar el sistema de transporte público en una ciudad. En Poblenou, Sant Antoni y Horta, donde estas superislas ya están consolidadas, se estima que la contaminación por dióxido de nitrógeno se ha reducido hasta en un 30%.

La polémica Puerta del Sol de Madrid

¿Y el proyecto de reforma de la Puerta del Sol de Madrid, que precisamente fue muy criticado por no tener ni un ápice de sombra o vegetación? Herráez cree que el fotomontaje que se mostró del proyecto de Sol no será el “resultado final” de la plaza. “Se decía que no se podían sembrar árboles por las raíces, y sí que se puede. Ya existen grandes maceteros donde se pueden poner árboles de 20 metros, son ya casi elementos de mobiliario”, sostiene el decano del COAM. (Días después de la polémica, el Ayuntamiento de Madrid ‘cedió’ y dijo que está estudiando poner toldos en la plaza).