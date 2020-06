Resiliencia a través de la internacionalización

Las sociedades solo se recuperarán de la crisis de COVID-19 a través de la colaboración internacional. Las universidades han demostrado su valor en medio de la crisis de coronavirus. Las personas en todo el mundo confían cada vez más en la experiencia basada en la investigación. Sin embargo, nuestro conocimiento actual no es completo ni suficiente. Se están llevando a cabo enormes esfuerzos para comprender mejor cómo se comportan el virus del SARS-CoV-2 y otros, cómo evolucionan las pandemias en un mundo altamente conectado y cómo puede mejorarse el tratamiento médico de las infecciones. La investigación futura también será necesaria para evaluar cómo las sociedades y las personas se han adaptado a las excepcionales circunstancias actuales, cómo pueden haber cambiado en el proceso y cómo pueden volverse más resistentes para hacer frente a futuras crisis. Estas pueden muy bien ser de diferente naturaleza, por no mencionar, explícitamente, el cambio climático. El asesoramiento científico es de vital importancia para la acción política, y no solo cuando los sistemas de salud están bajo presión.

Ciertamente, las universidades han trabajado sin descanso y han demostrado su valor. Pero ¿han hecho lo suficiente? La verdad es que tuvimos que concentrarnos mucho en nuestro espacio doméstico debido a la fuerza con que nos golpeó la pandemia, y la prisa con la que tuvimos que tomar decisiones importantes. Pero ninguna institución sola, ningún país solo podrán abordar los desafíos que se avecinan.

La complejidad de los desafíos requiere un enfoque internacional de «ciencia de equipo», con grandes consorcios, aprovechando las fortalezas, la experiencia y la perspectiva de científicos de diferentes campos y de diferentes países. Se requerirá un esfuerzo concertado y una inversión considerable para asegurar en el futuro las redes internacionales, las organizaciones y sus actividades. Las implicaciones de gran alcance de la crisis económica global requerirán nuevos conjuntos de conocimientos, capacitación de la fuerza laboral y nuevas formas de aprendizaje.