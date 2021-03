Nueve respuestas a nueve dudas sobre Nutriscore

Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

A raíz de la retirada del aceite de oliva de esta clasificación, desarrollada por la Universidad de Oxford , numerosos nutricionistas criticaron duramente el sistema señalando que no detectaba los alimentos poco saludables.

En este sentido se plantean distintas dudas sobre el funcionamiento de Nutriscore y si de verdad es fiable para saber si un producto es o no sano. Estas son algunas de las más repetidas.

¿Te dice si el producto es más sano?

“No te dice si un producto es bueno o malo, sencillamente te simplifica una información útil sobre la dieta y el consumo saludable de una persona”, señalan desde el ministerio de Consumo. Además, dejan claro que no es comparable dos productos de distinta categoría. Esto quiere decir que a la hora de elegir dos tipos de cereales serviría para ver cuál tiene más azúcares, por ejemplo.

El sistema nos indica qué producto tienen mayor calidad nutricional entre la oferta para un mismo uso. Pero no sirve para comparar entre productos de diferentes usos. Algo de sentido común: no se compara una botella de refresco con una de aceite porque su consumo es distinto. pic.twitter.com/ouillKzAJJ

¿Por qué puede tener una A unos cereales y no una fruta?

Para el ministerio de Consumo no tiene la finalidad de comparar dos productos con “usos distintos” y, por mucho que se puedan utilizar ambos alimentos para un desayuno o una merienda, no se incluyen los mismos criterios en su clasificación.

Además, señalan que Nutriscore no está diseñado para los productos frescos, por lo que la mayoría de ellos no se incluyen en este sistema, si no que se hace para aquellos con distintos componentes y cuya fórmula se pueda variar. Según los nutricionistas, este sistema tiene cierta “trampa”. En algunos casos, los productores añaden frutas o verduras en su composición con altos niveles de azúcares o grasas y suben automáticamente de categoría.