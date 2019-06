Risto Mejide, tajante ante esta información sobre la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos: "Yo no fui"

La boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos ha copado multitud de portadas y de noticias en todos los medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros.

La colaboradora de El Hormiguero y el futbolista se casaron este sábado en Sevilla ante más de 500 invitados y con unas estrictas medidas de seguridad.

Poco se sabe de lo ocurrido dentro del recinto en el que se celebró el evento: que los invitados se llevaron un unicornio de regalo y que había una noria.

Los invitados al evento no pudieron hacer fotos ni vídeos porque no estaban permitidos los móviles dentro del recinto. El que no pudo hacer fotos de la boda de Ramos y Rubio, aunque hubiese querido, es Risto Mejide, básicamente porque no fue.

El presentador de Todo es mentira ha tenido que desmentir que fuese invitado a la boda, como han asegurado algunos medios.

“Cuéntame todo”, ha dicho en tono de broma Marta Flich.

“Yo no fui. Yo no he ido. A que me he pillado una ‘taja’ de estas que no me acuerdo...”, ha dicho Mejide mientras se proyectaban unas imágenes de una persona muy parecida a él.