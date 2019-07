Rivera a estribor

Para muchos –y, francamente, para mí– no hubo sorpresas en las sesiones del pleno de investidura. “Dios hace milagros, pero no imposibles”, me dijo un día un cura claretiano del Inmaculado Corazón de María. Eso se tradujo en un inevitable (y muy merecido) suspenso en matemáticas. Pero si hasta lo habían anunciado todos los archipámpanos de Indias, como decía Gabrielillo, entrañable personaje de Benito Pérez Galdós. Todo se concibió por Pedro Sánchez, a quien se le han retorcido los colmillos en tiempo récord, como un trámite que estaba condenado a acabar como ha acabado; salvo imprevistos.

Esa incógnita de la ecuación, me parece que la única, era que Albert Rivera volviera a la situación de 2016 cuando firmó aquél verdadero pacto de Estado con el líder socialista, con toda solemnidad y en los salones del Congreso de los Diputados. No podía haber más simbolismo. La realidad es que los ciento y pico acuerdos plasmados en el documento siguen siendo un punto de encuentro; y encima, son más necesarios que en aquel momento.

Pero entre aquel ayer y este hoy se ha producido un gran cambio en la política española: el desplazamiento de Albert Rivera desde la socialdemocracia al ‘baño maría’, primero, y el centrismo más o menos puro, parecido al de los partidos liberales europeos, que unas veces gobiernas con los socialistas y otras con los conservadores, actuando como ‘correctores de pruebas’ o moderadores, después, hasta su altanero corrimiento a la derecha dura.

Eso se produjo en dos fases, pero tan vertiginosas que parecen una sola: Primero al campo de juego tradicional del PP, a quien le quería dar el sorpasso, y luego, porque ese fuerte estaba impensablemente bien defendido a pesar de las apariencias, compitiendo con la extrema derecha encarnada en Vox para rapiñar esos votos huidos del Partido Popular.

No hay nada como hablar con los taxistas, sean de Madrid, Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, de donde sea, o estar atento a las conversaciones en el Cercanías de la T-4 hasta Atocha, o prestar atención a las chácharas en el bar… o atender a los wassaps enviados por históricos del PSOE cabreados con el sanchismo, a veces con argumentos muy razonables y a veces porque sí, para adelantarnos al próximo barómetro del CIS.

Muchos, pero muchos votantes de la izquierda socialdemócrata desencantados con la palabrería de Pedro Sánchez que juzgaban extremista y rupturista con la línea del PSOE de la Transición, y que motivó la dolorosa ruptura al borde de una escisión, con la expulsión de Sánchez y la creación de una gestora, que capitaneó ‘por razón de Estado’ la abstención socialista en la investidura de Rajoy… se habían ilusionado con Rivera. Les gustaba el chaval. Tenía pico, ideas que parecían sensatas y claras, era aire fresco en una política asirocada.

Para esa gente, sociológicamente de izquierdas, pero que huían del populismo bolchevique y tropical de Podemos, por otra parte convertido en una jaula de grillos, y en un colador, la alternativa era abstenerse, votar en blanco, o probar la carta de Rivera.