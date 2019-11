Robert Moreno, sobre por qué Luis Enrique no le quería como segundo: "Preguntadle a él"

Robert Moreno ha hablado con los medios de comunicación tras el comunicado que emitió este miércoles sobre su cese como seleccionador nacional.

Lo ha hecho a la puerta de su domicilio, donde ha atendido a los periodistas y ha reconocido no saber por qué Luis Enrique, que regresa al banquillo de ‘La Roja’, no quería contar con él.

“No lo sé, preguntadle a él”, ha dicho Moreno, quien ha insistido en lo que dijo en su comunicado, que “lo mejor para todas las partes” es no airear rencillas.

“Lo mejor es que quede entre nosotros. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir porque no creo que sea bueno para nadie, sobre todo para mí”, ha afirmado.

Moreno emitió este miércoles un comunicado en el que aseguraba que su experiencia como seleccionador terminaba igual que empezó, de manera “agridulce”.

Tengo la conciencia tranquila. Es imposible agradar a todo el mundo, pero os digo sinceramente que respeto a todos y todas las opiniones. Siempre he mantenido que soy un hombre de palabra, que no sería impedimento en el caso de que Luis Enrique decidiera volver a entrenar. Así lo he hecho aunque haya supuesto mi salida. Le deseo lo mejor porque sus alegrías serán las nuestras.

Valorar las últimas horas en el cargo o incluso los últimos días, solo serviría para entrar en una espiral de reproches y justificaciones por cada una de las partes. No lo voy a hacer. No le veo ningún sentido.

Ante una situación extrema como la que vivimos en Malta me tocó asumir la dirección del equipo de todos. El objetivo de la clasificación que se me encomendó se ha conseguido de forma holgada. Ojalá no se hubiese dado nunca está situación. Ahora estaríamos igualmente clasificados.

Agradezco a todos los integrantes de la Real Federación Española de Fútbol el trato recibido durante mi estancia en la selección absoluta. Me he sentido querido y respetado.

Quiero destacar que no hubiese sido posible para mí desarrollar esta tarea sin Luis Enrique, Rafel, Joaquín y Jesús. No pierdo un staff, lo que dejo atrás son amigos. Sin olvidarme de los auxiliares, personas muy importantes en un equipo y que nunca son suficientemente reconocidas.

Gracias a todos los jugadores por su dedicación y entrega en todas las concentraciones. He tratado de ser justo, honrado y directo con ellos. He querido ayudarles a desarrollar su tarea en el campo de la mejor forma posible.

Y por último una mención especial a los medios de comunicación por el trato que me habéis dado en todo momento. Habéis sido muy perspicaces en todas las ruedas de prensa. He intentado ser respetuoso con todos y he procurado atenderos sin distinción y tratando de ser amable y sincero.

Espero que me valoréis por lo realizado, no por quien soy. Es lo que yo he tratado de hacer en la selección con los jugadores en cada convocatoria. No quiero dejar de pedir perdón a quien se sintiese ofendido por no dar la última rueda de prensa. Las circunstancias me lo impidieron.

Mi experiencia como seleccionador absoluto comenzó y ha acabado de un mismo modo, con sabor agridulce. Toca mirar hacia adelante y afrontar nuevos retos como entrenador en mi pasión, el fútbol. Estoy preparado para afrontar el reto de liderar nuevos proyectos”.

Con Moreno al mando, España ha certificado su clasificación para la Eurocopa 2020 como primera de grupo y cabeza de serie tras ocho victorias y dos empates.