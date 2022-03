Rodrigo Rato reaparece y cuenta muy a su manera cómo está ahora

”La lección es que aceptar es muy importante y al mismo tiempo es muy importante estar atento a la realidad”, ha comenzado su respuesta Rato. “Perder el tiempo y no aceptar las cosas es... perder el tiempo”, ha añadido el que fuera hombre fuerte del Partido Popular a inicios de este siglo.

“Tenemos un sistema judicial muy complicado. A mí me detienen en mi casa delante de mis hijos el 16 de abril de 2015 y todavía hoy no sé exactamente de qué me voy a tener que defender”, ha explicado Rodrigo Rato sobre su caso.