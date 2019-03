Roi Méndez: "Al entrar en 'OT' mentí un poco"

A mis ojos soy lógico y también soy desordenado. Creo que es el título que mejor engloba todo el proyecto y que me permite poder hacer todo. Este título me avala, avala mi vida. Además, me da un margen de maniobra increíble.

A la forma de consumo. Ahora se tiende mucho al consumo de singles, de temas sueltos. Poca gente escucha el disco entero de un artista. Escuchas dos, tres o cuatro canciones. Por eso creo que no es necesario un disco de 22 temas, depende de lo que quieras mostrar. Esto está en el límite de EP o disco, pero tampoco creo que tenga que tener más. Como consumidor de música me parece que 9 o 10 temas son perfectos. No es poco ni tampoco es mucho. Me parece que es fácil de escuchar.

No, no. Yo estoy enamorado de ese lugar. Además, nos cuidaban como nuestros padres. Comida bien, calentita... Todo bien. No cambiaría nada.

La paz, la tranquilidad, la poca responsabilidad que había, sólo tenías que levantarte y hacer lo que te mandaban. Trabajar. No tenías que hacer más cosas. Eso y la convivencia con personas que quiero y admiro mogollón. Lo bien que nos lo pasábamos y que estaba todo focalizado en algo. Era todo muy concreto. Lo que más echo de menos es la experiencia, me parece brutal.

La posición de Eurovisión me parece que no cambia nada. Ganar sí, vale. Pero luego... ¿quién quedó séptimo el año pasado? Te acuerdas del último pero no del séptimo.

Al salir también conocí más a Raoul y me pareció mágico. También me pasó con Agoney, me ganó fuera.

Es la mejor experiencia que he vivido hasta ahora. Me dio la confianza que me faltaba para buscar un sueño.

Lo decía desde el punto de vista de una persona que acaba de salir de un programa y aún no ha acabado de despegar, poniéndome en ese sentido. No porque fuese a ir mal o bien [de audiencia], sino porque aún estábamos nosotros en cosecha.

Yo fui el primero ahí que al entrar mentí un poco. Obviamente no era solo por aprender. Es aprender, pero no todo era eso. También es por la exposición que te da, para aprender también te puedes ir a una academia. Yo prefiero ir a OT porque te pone en una situación muy chula para conseguir lo que quieres.

Antes de presentarme no lo veía así, ahora me doy cuenta de que sí. Es un poco un instrumento, aunque yo lo veo de otra forma. Pero está bien. A nivel profesional ese es el objetivo. Te presentas para eso. Lo que pasa es que una vez dentro no lo defines como eso, lo defines como una experiencia chula pero sí es cierto que a nivel profesional es un instrumento para conseguir lo que quieres.

Las cámaras pueden cohibir, ¿no?

Sí, pero hubo un momento en que ya me daba igual y hacíamos cada cosa... Parecíamos imbéciles, pero era nuestra reacción y me da igual.

Agoney dijo que en la Academia había sentido que le habían arrancado su esencia, que la ganó una vez fuera. ¿Sientes que dentro de la Academia eras realmente lo que querías ser o te sientes más libre ahora?

Yo me siento muy beneficiado. Me parece que las canciones que me dieron me pegaban mucho y nunca estuve descontento. Sé que hay gente como Ana (Guerra) que dijo ‘Esto no me pega nada’ cuando le dieron La bikina y mira al final... En mi caso me parece que fue todo muy favorable y se produjo justo al revés. Más que robar mi esencia me la han dado.

¿En qué sentido?

El programa me ha hecho saber que siendo como soy le puedo gustar a la gente. Eso es maravilloso. De hecho, a mí me gustaría ser siempre como era ahí. No me gustaría cambiar.

Pero, ¿has cambiado?

No, por eso te lo digo. A mí no me pasó.

¿Han escuchado tus compañeros el disco? ¿Qué te han dicho?

Cepeda, sí. A él, que es el que más caña mete, le gustó. Algunas canciones le encantaron y otras le gustaron menos, también el concepto del disco trata de eso. Además, sé que cuando a Cepeda le gusta mucho es que le gusta, que él no regala oídos.