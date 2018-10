Agoney ha criticado duramente el concurso en el que se dio a conocer, Operación Triunfo 2017. En una entrevista en el diario ABC, el joven canario ha asegurado que en el programa "me arrancaron mi esencia" y le "crearon inseguridades".

El cantante, que está a punto de iniciar una minigira por España, no guarda demasiado buen recuerdo de OT, debido a la presión. "Lo pasé bastante mal. A veces, fue muy complicado para mí. Soy muy tranquilo y era complicado, pero lo fui superando y pasadas las Navidades me vine muy arriba", ha explicado.

Un poco más adelante en la conversación, Agoney ha aprovechado una pregunta sobre qué consejo daría a los nuevos concursantes para cargar contra el programa con unas declaraciones contundentes:

"Fíjate, a mí OT, personalmente, me dio muchas cosas buenas y también me creo muchas inseguridades. Tantos consejos tantas veces 24 horas te cambia todo tu ser y pierdes un poco tu esencia. Y entonces te vas y a lo mejor es, a veces, mejor para mantener tu esencia limpia, aunque no le guste a todo el mundo. A mí me la arrancaron", ha afirmado.

"Cuando ponen imágenes de la Academia, recuerdo lo que viví y me emocionó. Podría haber hecho cosas mejor, pero estoy orgulloso porque hice lo que sentía y todo era verdad", ha explicado también para responder a una cuestión sobre si siente nostalgia al ver la nueva edición del programa.

Lee aquí la entrevista completa

Este es el videoclip del primer single de Agoney tras salir de la Academia: