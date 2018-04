Ana Guerra y Aitana: "Valoramos más 'Lo Malo' porque al principio dudamos"

Desde que abandonaron la Academia de Operación Triunfo Aitana Ocaña y Ana Guerra no han parado de hacer entrevistas. Lo suyo ha sido una promoción constante, en la que una ha incluido el fichaje por Inditex como imagen de Stradivarius y la otra ha puesto voz a la cabecera de la serie Fugitiva de TVE. Un no parar del que parte de la culpa la tiene Lo Malo, el tema con el que se quedaron a las puertas de ir a Eurovisión 2018 y que ha adelantado por la derecha en número de reproducciones —en Spotify lleva siete millones más— a la representante española: Tu canción de Amaia y Alfred.

Poco más de dos meses después de quedar segundas en la gala de Eurovisión de OT, Aitana War (como se conoce al dúo) presenta el videoclip de Lo Malo, lo que les lleva a sentarse por enésima vez ante los medios. Preguntas y más preguntas otra vez, aunque en esta ocasión el planteamiento es diferente. Desde El HuffPost les hemos propuesto un juego: una urna llena de papeletas de diferentes colores, cada una con una pregunta, a cada cual más variopinta.

Se trata de seleccionar un tono y que la mano inocente de su compañera elija la cuestión a responder. Hay de todo y a todo entran. Ana es la primera en preguntar.

¿Qué compañero de Operación Triunfo te engañó más en la primera impresión?

Aitana: Raoul. Sin duda alguna. Con todos me llevé muy bien desde el principio, la verdad que me cuesta llevarme mal de primeras con alguien, pero sí que es verdad que con Raoul tenía una visión distinta, pensaba que no iba a cuadrar y que iba a ser con uno de los que menos congeniara. Ahora es uno de los que mejor me llevo de OT. Así que fue Raoul.

¿Qué dirías a los que critican el formato Operación Triunfo?

Ana Guerra: Entiendo que para gustos, colores. Operación Triunfo no le tiene por qué gustar a todos el mundo, pero si lo critican que sepan valorar todo el esfuerzo que hay. Por ejemplo, hay estilos de música que no consumo pero sé valorar cuando están bien hechon. Entonces también pido que sepan valorar que detrás de esto hay un equipo de personas maravillosas que hacen que un sueño sea posible, que te dan una formación que no estás pagando, que te dan una visibilidad que si pudieras pagarla te arruinarías y... Nosotras llevamos la etiqueta de triunfitas pero con la cabeza bien alta.

Aitana: Me encanta.

¿Quién es la más mala de las dos?

Aitana: Tú. A esta pregunta no le voy a dar más bola. Eres tú y te aguantas. Yo soy un trocito de pan.

Ana Guerra: Bueno, tú tienes lo tuyo también.

Aitana: Pues las dos, aunque tú un poco más porque eres la más mayor. Y las culpas son para las mayores siempre.

¿Cuál es el peor titular que has leído de tu paso por OT?

Ana Guerra: Hubo un titular que decía 'Ana no acudió al encendido de luces de Murcia', pero tampoco estaba invitada. No tenía que ir, por eso no fui. Son estas cosas que la gente se inventa y que luego las sacan los periódicos locales y quedas tú mal ante la gente de Murcia y dices: '¿Pero si yo no tenía que ir a eso?'

Aitana: El mío fue el de 'Aitana peca de sinceridad', por lo de la regla... Eso me molestó muchísimo.

¿Tienes un artista que te sirva de referencia y del que quieras seguir sus pasos?

Aitana: Sia. Soy una pesada y no paro de decirlo. Bueno, y Dua Lipa. Últimamente la estoy escuchando un montón y me está gustando mucho. Me está flipando. Y sobre todo sus acústicos. He visto una cover que hace de I'm not the only one y es increíble.

¿A qué compañeros de la Academia llamas o escribes con más frecuencia?

Aitana: No lo sé. Hablo mucho con Raoul, con Amaia, con Cepeda, contigo... La que más eres tú. Es que con Roi no hablo tanto por WhatsApp, es más cuando nos vemos.

¿De tu paso por la Academia qué momento visto a posteriori te da más vergüenza y por qué?

Ana Guerra: Hay muchas cosas que me dan mucha vergüenza a la hora de verme...

Aitana: El recopilatorio de 'putas'. Ana decía mucho 'puta'.

Ana Guerra: No es verdad... Que pongan todas tus palabrotas juntas... Además, lo decía cuando no me salía algo, era como '¡Puta!'. Pero creo que el momento que más vergüenza me ha podido dar es mi caída mítica, la del sillón, la que me llevaron después en la tortuga. Es que fue muy torpe.

Aitana: Fue muy bonito. Yo no estaba pero lo vi luego en la gala.

Ana Guerra: Nos pidieron que saliéramos al 24 horas porque la gente estaba viéndonos y no había nadie, así que empezamos a jugar a bajarle los pantalones a Cepeda y acabé en la habitación hecha polvo con hielo en la rodilla.

Aitana: Es tu día a día.

¿Qué canción fue la que menos te gustó cantar?

Aitana: Can't stop the feeling. No me gustó mucho.

Elige el mejor consejo que recibiste de un profesor dentro de la Academia.

Ana Guerra: No lo recibí yo pero sí que lo escuché. Me gustó mucho un consejo que Manu Guix le dio a Roi para cuando tocara Shape of you. Le dijo: 'Los buenos músicos no corren'. Y es verdad. Hay que saber mantener la respiración de una canción en un directo.

Confiesa, ¿cuál fue el look que menos te gustó de los que llevaste en una gala?

Aitana: Me gustaron todos, pero el que menos fue el de New Rules. Era el vestido azul que no paraba de bajarme porque no me puse pantalones en aquella actuación de baile . Se subía y yo me lo bajaba.

¿Qué es lo más raro que te ha pasado desde que dejaste la Academia?

Ana Guerra: Podemos decir que viajar a la Luna en El Hormiguero, eso fue muy random.

Aitana: Es verdad. Yo ahí fui muy happy.

Ana Guerra: Sí, con la gravedad cero.

¿Roberto Leal o Martí Rubira?

Aitana: Lo siento mucho, Roberto, es que Martí es mi mejor amigo. Es broma... Pero Martí es Martí, aunque Roberto es Roberto. Los dos son increíbles, lo que pasa que a Roberto lo veíamos una vez a la semana y a Martí lo veíamos todos los días, entonces el roce hace el cariño. Es increíble. Es mítico, Martí es uno más.

¿Qué dirías que es lo más malo de haber pasado por Operación Triunfo?

Ana Guerra: No puedo decir nada malo, pero quizás los momentos en los que te bloqueabas con alguna canción y de ti dependía sacarla o no sacarla. Te veías "sola" porque era tu responsabilidad. Quizás en los momentos en que jugabas un poco a contrarreloj para sacarla y pensar: 'Mierda, llegaré o no llegaré'.

Lo malo sirvió para crear eslóganes en las manifestaciones feministas del 8-M. ¿Por qué crees que son tan necesarias esas reivindicaciones?

Aitana: ¿Cómo vamos a hacernos notar si no se nos escucha? Para que se nos escuche tiene que haber muchas personas que griten, que salgan a la calle y reivindiquen todo lo que quieran. A día de hoy tenemos muchas cosas gracias a esas mujeres que han ido saliendo a la calle para luchar por ellas. Todavía queda mucho por conseguir. Hay gente que dice: 'El machismo ya no existe'. Pero, ¿qué dices? Sí que existe y hay bastante, no tanto como antes, porque se va avanzando gracias a las personas que reivindican. Y por eso creo que es importante, para que en un futuro nuestros hijos tengan todo esto que nosotros hemos ido consiguiendo gracias a las personas del pasado, pues que tengan cosas gracias a las de ahora.

Termina esta frase: 'Amaia es...'

Ana Guerra: Amaia es luz. Amaia es magia. Amaia es puro amor. Amaia es lo que todo el mundo ve. La gran pregunta de Amaia es si es como la vemos. Totalmente. Amaia es así, Amaia es naturalidad, pureza. Es maravilloso lo que hay en ella. Amaia es espectacular, es especial.

¿Es Cepeda un chico malo?

Aitana: ¿En serio? ¿Está ahí? No... La verdad es que es bueno, es muy bueno.

¿Cuánta ropa de tus compañeros de OT te llevaste como recuerdo?

Ana Guerra: Me llevé una sudadera gris de Mimi, la sudadera rosa de Ricky y tu jersey gris. ¡Ah! Y una camisa, unas cholas de Roi y un jersey de Roi de Star Wars.

Ana Guerra: ¿Te arrepientes de haber dudado de las posibilidades de Lo Malo?

Aitana: Sí.

Ana Guerra: ¿De verdad? Creo que forma parte de nuestro proceso.

Aitana: Ya, tienes toda la razón. En realidad no me arrepiento. Al final la valoramos más porque dudamos en un principio. Es verdad, tienes toda la razón.

Ana Guerra: Yo creo que sino, no hubiéramos conseguido el objetivo de hacerlo guay, ¿no? Hay que bajar... para subir.

Aitana: No la hubiéramos valorado.

¿Qué miembro del jurado te daba más miedo?

Ana Guerra: Miedo ninguno, porque considero que no hay que tenerle miedo a las personas que van a hacer este tipo de trabajo. Tenía mucho respeto y admiración por cada uno, de hecho sobre todo admiro lo cultos que son dentro de la materia por la que estaban en el programa, pero no le tenía miedo a ninguno. Agradecía cada cosa que me decían porque sabía que lo hacían para que mejorara y yo me crecía.

¿Has estado ya de fiesta en casa de Los Javis?

Aitana: No, pero hoy justo este jueves voy a cenar a su casa. Es casualidad, pero de fiesta no.

Ana Guerra: Yo estuve de fiesta en la fiesta fin de rodaje de Paquita Salas, con ellos.

Aitana: Yo estaba en Londres... 😞