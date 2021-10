Koeman: "Tengo orejas y ojos y ya sé que se filtran muchas cosas... algo será verdad"

Ronald Koeman, al límite, enésimo día. El aún entrenador del Fútbol Club Barcelona prepara su visita de este sábado al campo del Atlético de Madrid, actual campeón de LaLiga. Y lo hace con la certeza de que “sinceramente podría estar mejor”.

El técnico holandés ha explicado en la rueda de prensa previa que “el club” no le ha dicho “nada” sobre su futuro. “Me he enterado de que esta mañana el presidente estuvo aquí, pero no lo he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada. Pero tengo orejas y tengo ojos y ya sé que se filtran muchas cosas y algo debe ser verdad”.

Koeman, que recientemente protagonizó una escena extraña al comparecer ante los medios para leer un comunicado e irse, se ha enfadado por las preguntas de los periodistas sobre su delicada situación deportiva: “Estoy harto de defenderme a mí mismo. La gente que sabe, puede analizar perfectamente la situación del equipo y del club, he asumido cambios por parte del club. Me gustaría algún día hablar bien de lo que yo pienso”.

“El trabajo de un entrenador depende de los jugadores que tiene. Si tengo la bolsa de dinero, todavía tengo a Messi aquí; y otros jugadores para dominar. Si no tengo un extremo de mucha velocidad, y si tienes un jugador derecho para jugar con la izquierda, es lo que hay. Faltan cosas. Pero si podemos recuperar a todos, también los delanteros, tendremos una plantilla fuerte. Y los jóvenes se merecen oportunidades”, ha añadido.

Eso sí, se ha permitido una concesión al buen humor. Al comenzar ha comparecido sonriendo y recordando una frase que en su día dijo Louis Van Gaal como entrenador del Barça, la cual empezaba con un “amigos de la prensa”. Un periodista le ha puntualizado que la misma terminaba con un “yo me voy”, a lo que siguiéndole la broma el holandés ha respondido que “yo me quedo todavía”.