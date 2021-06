Rufián triunfa con su respuesta a esta frase de Aznar sobre Ayuso: le basta una foto

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reaparecido para dar la nota este viernes en un acto celebrado junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este encuentro, organizado por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y moderado por el periodista Vicente Vallés, de Antena 3, que ha planteado diversas cuestiones.

En un momento dado, Aznar ha hablado de que en el extranjero le preguntan por Ayuso muchas veces y Vallés ha querido saber si eso puede suponer un conflicto de liderazgo con el actual presidente del PP, Pablo Casado.

Esto ha respondido Aznar:

“Todo liderazgo inteligente se rodea de los mejores, si es inteligente. Y Pablo lo es. Y, por tanto, estar rodeado de los mejores y estar rodeado, en este caso, de Isabel, para él es una gran ventaja. Yo siempre he respetado esa máxima. Incluso, algún reconocimiento que he tenido es mi capacidad para formar equipos, que yo veo que Isabel también lo hace, y puedo presumir de haber creado muy buenos equipos. Tan buenos, que había compañeros tuyos [señalando a Vallés] que creían que me mortificaban cuando me decían: estos son más inteligentes que tú. Creían que me molestaba. Y yo les contestaba: fíjate lo inteligente que soy para nombrar tíos que son más inteligentes que yo. Crear buenos equipos es fantástico para el ejercicio de los liderazgos”.