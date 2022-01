Rufián deja clara su postura sobre Djokovic con un tuit rotundo al que le llueven los 'me gusta'

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Gabriel Rufián, portavoz de ERC.

Gabriel Rufián era de los pocos políticos activos en Twitter que no había opinado sobre la polémica que mantiene el tenista Novak Djokovic con el gobierno de Australia.

El deportista serbio está a la espera de espera la decisión de la justicia australiana sobre su deportación en el Park Hotel de Melbourne, un polémico lugar destinado a las cuarentenas de enfermos con covid-19 que llegan Australia y donde se retiene a solicitantes de asilo.

Por el momento, Djokovic permanecerá en Melbourne hasta el próximo lunes, 10 de enero, después de haber impugnado al Tribunal Federal de Apelación la decisión de no haber podido ingresar al país al no presentar certificado de vacunación y no tener su visado en regla según la normativa del país.

Los tenistas Rafael Nadal y Feliciano López, el expolítico Albert Rivera y ahora Gabriel Rufián han opinado sobre la situación del deportista serbio. Nadal ha afirmado que le sabe “mal” por su compañero pero que “Novak sabía las condiciones de antemano”.

Más duro ha sido Feliciano López, que ha afirmado que los Reyes Magos han traído “un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis”.

“Retención ilegal en una frontera es lo de miles de personas viviendo en campamentos entre fango y nieve. Lo de que un señor millonario por jugar muy bien al tenis espere en un hotel a ver si entra en un país sin vacunarse es otra cosa. Y hasta aquí el festival de OBVIEDADES”, ha afirmado Rufián en un tuit que ha sobrepasado los 2.000 ‘me gusta’ en pocos minutos.