Rufián le dedica 30 segundos a Abascal: lo que le dice desata murmullos y risas en el Congreso

Gabriel Rufián le ha dedicado 30 segundos a Santiago Abascal durante su intervención en el Congreso de los Diputados en el pleno de este miércoles.

El diputado de ERC ha hablado del tema de la vacunación del presidente de Vox ya que el líder de la formación de ultraderecha no ha querido aclarar en ningún momento si se ha puesto la vacuna contra el coronavirus.

El propio Pedro Sánchez se ha hecho eco de la respuesta que Abascal le dio a Federico Jiménez Losantos en esRadio cuando el locutor le preguntó si se había vacunado. “No dijo ni sí ni no, si no todo lo contrario”, ha afirmado el presidente.

“Luego ya matizó y dijo que él sí se había vacunado pero dejó la puerta abierta...”, ha señalado Sánchez antes de que Abascal le dijese desde su escaño que él no había dicho eso.

″¿Ah, no se ha vacunado? ¿Ah, que no lo tiene usted que decir? ¿Ah, que no lo quiere usted decir? Claro, este es el problema, que usted niega el cambio climático como niega la aportación de la ciencia a la respuesta de la Covid”, ha concluido el líder del Ejecutivo.

En esta cuestión, la de la vacunación de Abascal, ha entrado de lleno Rufián: “A usted con las vacunas le pasa como con la mili y los chiringuitos. Hace ver que hizo la mili y no la hizo. Hace ver que los chiringuitos son malos, y ha vivido toda la vida de un chiringuito, y yo estoy convencido de que se ha vacunado lo que pasa es que quiere agarrar cuatro votos en base a esa patraña”.