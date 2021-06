Sale a la luz una foto del rey Felipe VI vacunándose contra el Covid

El rey Felipe VI se vacunó hace unos días en el Wizink Center de Madrid. El monarca, de 53 años, acudió al centro de vacunación “en lugar y tiempo según le ha correspondido” por el protocolo establecido por las autoridades sanitarias.

La Casa Real no informó sobre la marca del suero que se le inyectó, por lo que no precisó si necesita o no una segunda dosis, ni va a distribuir imágenes de la vacunación. Una decisión, la de no publicar fotos, que ha sido criticada por ciudadanos y por varios sectores de la sociedad.

Sorprende que no haya imágenes oficiales del pinchazo cuando miembros de la realeza de otros países sí han compartido una foto del momento de la vacunación para concienciar a la población de lo importante que es hacerlo.

Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, Federico de Dinamarca, Mohammed VI de Marruecos y dirigentes como Boris Johnson, Joe Biden o el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis han compartido el momento en redes sociales. En Francia, el ministro de Sanidad no dudó en sacar pecho para ponerse en directo su primera dosis de AstraZeneca.

Ahora, Cuatro al día, el programa que presenta Joaquín Prat en Cuatro, ha sacado en exclusiva una foto de cómo fue la vacunación de Felipe VI. Según ha señalado el presentador, el rey acudió al recinto como un ciudadano más en su propio coche y estuvo acompañado por el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

Sobre qué vacuna se puso, Prat ha explicado que no puede decir con seguridad qué dosis le fue inoculada pero que ese día sólo se inyectaba la vacuna de una única dosis de Janssen.

En la imagen se puede ver al monarca sentado de espaldas junto con un grupo de personas entre las que hay, como se puede ver por el uniforme, algún sanitario.