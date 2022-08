'Los versos satánicos', la obra de Salman Rushdie que le llevó a vivir amenazado de muerte

La obra de la polémica

Obligado a desaparecer

El autor relató hace unos años en los micrófonos de Cadena SER que siempre supo que “escribiría este libro”. Lo que no había previsto era las consecuencias que tuvo. “Muchos libros crean polémica y no por eso hay que quemar el libro ni tratar de matar al autor. Nunca había ocurrido algo así antes que un autor se viera amenazado. Era imposible predecir algo así. Tampoco escribo para ellos y pensé, si no les gusta que no los lean”, respondió.

Sobre su protección en Londres, Rushdie destacó que a diferencia de otras personas que llevan protección policial, él tuvo que esconderse. “Lo que ocurrió con vs solo es uno d de los primeros ejemplos. Pensé que fue un error que accediera a las peticiones de la policía para ocultarme porque me dijeron que no podía volver a mi casa. Si volviera a esa fecha me quedaría en mi casa”, respondió. Incluso, durante la entrevista, añadió que algunos agentes que le protegían no estaban de acuerdo con esa acción “porque su función era proteger a las personas no ocultarlas”.