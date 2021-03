Los especialistas advierten: "Con la covid, la salud mental ha caído en picado y debajo no hay red"

Emilija Manevska via Getty Images

Emilija Manevska via Getty Images

A pesar de ello, los hay que aún no se la creen y quien es capaz, cuando el tema se pone sobre la mesa del Congreso, de reírse o de espetar un ”¡vete al médico!” que ha hecho levantar de sus asientos a la mitad de los parlamentarios, a miles de personas en Twitter y a una gran parte de la sociedad.

Una de las primeros afectadas en reaccionar a estas palabras del diputado del PP —que luego ha pedido perdón— ha sido Salud Mental España que considera una enorme falta de respeto el ataque a Errejón mientras hablaba de “un tema tan sensible, importante y necesario”.

Es una falta de respeto que en el @Congreso_Es tengamos que escuchar este tipo de expresiones para atacar a un diputado que está hablando de un tema tan sensible, importante y necesario como la #SaludMental .Gracias @ierrejon por volver a llevar este problema de #salud a la Cámara https://t.co/4eZWFBeuDJ

Salud mental, la pariente pobre del sistema sanitario

Para la Confederación de Salud Mental, rebatir esta actitud de menosprecio del diputado del PP es sólo una cuestión de cifras. Precisamente, solo un día antes, esta organización había hecho público el estudio SALUD MENTAL Y COVID-19. Un año de pandemia, un pormenorizado análisis de las consecuencias que la crisis pandémica está teniendo sobre el equilibrio y bienestar psicológico de la población, a partir de los datos ofrecidos por diversos estudios e investigaciones, tanto nacionales como internacionales. La conclusión es clara y así advierte González: “La salud mental ha caído en picado y debajo no hay red”.

La atención a la enfermedad psicológica siempre ha sido la pariente pobre de la salud pública. Esto es más que evidente con el desfase que existe entre necesidades e inversión: los problemas psicológicos y psiquiátricos suponen un 20% de la carga de morbilidad y los recursos que se asignan no llegan al 6% del total. “La inversión en estos cuidados no es un gasto, son ahorros e inversión de futuro. No lo digo yo, lo dice la OMS que advierte que la primera causa de discapacidad en 2030 serán problemas de salud mental, especialmente depresión”, explica Rodríguez.