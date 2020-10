El Illa más duro sale en defensa de Fernando Simón tras los ataques de Abascal al epidemiólogo

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha sido el encargado de presentar y defender la prórroga del estado de alarma que el Gobierno quiere que se extienda hasta el mes de mayo.

Y en esa defensa, el titular de Sanidad ha tenido que contestar a las afirmaciones del resto de grupos. Especialmente duro se ha mostrado con Pablo Casado, líder del PP, y con Santiago Abascal, presidente del partido ultraderechista Vox.

Con este último ha elevado la dureza de su tono para salir en defensa de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, a quien Abascal ha criticado con estas palabras:

“50.000 muertos en la primera ola, señoría. 50.000 muertos mal contados. Y el señor Simón no está en la cárcel. Pero, peor aún, el señor Simón sigue en su puesto. Y mientras tanto el señor Sánchez nos dijo que habíamos derrotado al virus. Y el señor Simón aparece en septiembre y nos dice que la segunda ola no tendrá el impacto de la primera. Y ahora vienen ustedes con un estado de alarma de seis meses. Están completamente locos”.

En su respuesta, Illa ha sido breve pero rotundo:

“Incluso de usted esperaba algo más. Déjeme decírselo con toda sinceridad. No le acepto ningún tono amenazante contra ningún servidor público. Me arredran o me hacen rectificar los argumentos, no las amenazas. Sean dichas con el tono que sean dichas. Un respeto para el doctor Simón y para todos los profesionales de la Sanidad Pública que están trabajando en este país”.