Salvador Illa: "Me molestó que el CEO de Pfizer vendiera las acciones tras anunciar la vacuna"

“Me molestó que el CEO de Pfizer vendiera las acciones justo después de anunciar la vacuna. ¿Es legal? Sí, pero no es lo correcto, no entra en la ética de una persona que se encarga de esto”. Salvador Illa ha sido claro en una entrevista en el programa Buenismo Bien de la Cadena SER, donde ha dado su punto de vista sobre la situación epidemiológica en España. Y por supuesto, ha hablado del ‘allegado’ y la Navidad.

Illa ha defendido la seguridad del programa de vacunación contra el coronavirus, pese a las reticencias de la mayoría de la población española, como ha evidenciado el CIS: “En Europa, el marco regulatorio para sacar adelante una vacuna es muy exigente, se mide al milímetro porque es muy serio e implica a la salud pública”. Por ello se muestra “muy seguro” de que el porcentaje de vacunados en España será muy alto.

El ministro de Sanidad ha defendido la importancia de la gestión pública de su área y el necesario papel de los Gobiernos contra la covid: “Creo que es una de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia y con el tema de las vacunas se ha demostrado que se puede hacer un control indirecto desde las instituciones, hemos exigido transparencia y filtros de seguridad”, ha afirmado.

El allegado, según el ministro

Cómo no, el espacio encabezado por Quique Peinado y Manuel Burque le ha preguntado por el ya famoso ‘allegado’ y todo el caos generado a su alrededor. Illa, muy en su ya clásico estilo, lo ha explicado a su modo: “Se puede entender que puede haber una persona con la que no tengas afinidad familiar, entendido en términos de familia clásica, y que esté en una residencia y tengas mucha amistad con esa persona y no quieras que pase sola la Navidad”.

“No es tu padre ni tu tía, pero tienes una relación muy estrecha y quieres estar con él. Esto es lo que se va a permitir. Se pueden buscar muchas piernas a este gato y se puede estirar el concepto, pero creo que todos lo entendemos. No queremos que nadie esté solo”, ha defendido.