Samanta Villar, indignada por lo que le ha ocurrido durante el confinamiento

La periodista Samanta Villar se ha mostrado”estupefacta” tras comprobar cómo algunos comercios han cerrado sus tiendas debido a la cuarentena y, sin embargo, mantienen sus ventas y envíos por internet.

“O bien no son conscientes de cómo nos ponen en riesgo, o anteponen su actividad económica a la salud de todos”, ha criticado la reportera en un hilo de tuits en los que admite que estos días tuvo la tentación de comprarse ropa.

“Y ahí que me he lanzado. 60% de descuento! Camisetas a 12€ de una marca que me encanta. Mi oportunidad! Pero es que por la mañana había leído este artículo donde 60 científicos piden el cese de toda actividad laboral que no sea básica”, explica Samanta Villar.