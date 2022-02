¿Es San Valentín símbolo del amor tóxico?

Daryna Zaichenko via Getty Images/iStockphoto

Llega San Valentín y con él todo se llena de corazones, palabras de amor, eslóganes románticos y baladas de amor. Sin embargo, no es purpurina oro todo lo que reluce y estos mensajes aparentemente amorosos esconden los valores más tóxicos de las relaciones que ni Cupido aprobaría.

Si bien regalar unas flores o unos bombones en una relación sana no hacen daño a nadie, se convierte en un escaparte propicio para ver si ese regalo va impregnado de conductas o comportamientos dañinos . Estas son algunas de ellas:

❌Mensajes como “sin ti me muero”, “no puedo estar sin ti”

❌Un detalle ‘romántico’ cargado de control

Muchos son los que deciden el 14 de febrero ir a buscar a su pareja, su compañero o la persona con la que inician una relación sentimental a su casa o el trabajo a modo de sorpresa. Error. Esta conducta, si no es realizada con consentimiento, también puede ser un signo de control.

La psicóloga advierte de otra práctica muy extendida ante la que estar alerta sobre un posible comportamiento tóxico: los mensajes de WhatsApp. “El problema llega cuando la cantidad de mensajes de uno de los miembros de la pareja empieza a ser desproporcionado o comienzan a aparecer mensajes del tipo ‘Sé que has leído mi mensaje ¿Por qué no me contestas?’, ‘Sé que estás en línea, ¿con quién estás hablando?‘, ’¿Qué haces conectada/o a estas horas?”, recuerda.