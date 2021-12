Sánchez, sobre la crisis energética: "Por desgracia hay Estados que no han aceptado un acuerdo de mínimos"

Sobre este último tema, uno de los reclamos más relevantes del Gobierno español, que buscaba avances para hacer frente al alza de los precios, el presidente ha señalado que no ha habido consenso. “Por desgracia ha habido Estados que no han aceptado un acuerdo de mínimos”, que para Sánchez era suficiente porque “permitían seguir avanzando”.

No han llegado a un acuerdo pero, según Sánchez, eso no quiere decir que no lo vayan a seguir debatiendo. El presidente ha acusado a los países que han impedido el acuerdo de incorporar temas que a juicio de España “no contaban ni de lejos con el suficiente consenso”, como lo ha calificación de la energía nuclear como “limpia”.

Sobre esto, Sánchez ha acusado a algunos Estados de poner sobre la mesa “temas inaceptables”, como la taxonomía y reiteró que el problema no está en “refundar” todo el mercado, sino en abordar el alza de los precios.“Nosotros no tiramos la toalla a nivel europeo, porque necesitamos respuestas a escala europea”, ha sentenciado.

La pandemia y la tercera dosis

Sánchez también ha resaltado la importancia de la vacuna y ha criticado la “falta de coordinación” después de que países como Italia, Grecia y Portugal incluyeran una mayor vigilancia para los ciudadanos comunitarios, incluso pese a estar vacunados.

Los líderes europeos se han comprometido a seguir vacunando y han insistido en “extremar la coordinación” porque ha quedado demostrado que “juntos somos más fuertes”.

El presidente ha tirado de datos para mostrar los efectos de la vacuna en la población. “El esfuerzo que se ha hecho por parte de la UE en la defensa de la salud pública y de la vida ha sido encomiable”, ha expresado. Y ha resaltado que lo más “llamativo” es que la Unión Europea ha “suministrado 1.400 millones de dosis” a países terceros. “Europa se ha convertido en el mayor donante de vacunas del mundo”, ha recordado el presidente del Gobierno.

Así, Sánchez ha hecho un llamamiento a la sociedad para “seguir respondiendo” a la nueve variantes con la tercera dosis. “El ritmo de vacunación en España es muy razonable”, ha sostenido. Sobre la vacunación infantil a niños de entre 5 y 11 años ha resaltado que esperan “llegar a los porcentajes tan elevados que tienen otros grupos de edad”.